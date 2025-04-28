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АСВ завершило расчеты с кредиторами Киви банка

Госкорпорация выплатила обратившимся 37,2 млрд рублей

АСВ завершило расчеты с кредиторами Киви банка
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) завершило расчеты с обратившимися за выплатами кредиторами Киви банка, говорится в сообщении госкорпорации.

С 12 июля 2024 года АСВ направило 37,21 млрд рублей более 79 тыс. кредиторов.

Средства, причитающиеся кредиторам, которые не предоставили свои платежные реквизиты, внесены в депозит нотариуса в связи с завершением расчетов.

После завершения расчетов с кредиторами оставшееся имущество кредитной организации будет предложено к передаче и распределению между участниками Киви банка в соответствии с законом "О несостоятельности (банкротстве)".

ЦБ отозвал лицензию у Киви банка через месяц после сделки по продаже АО "Киви", 21 февраля 2024 года. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. В банке была введена временная администрация, а затем назначен ликвидатор в лице АСВ.

Активы Киви банка по итогам обследования АСВ на 1 июня прошлого года составляли 68,2 млрд руб. Имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, сообщало агентство.

АСВ Киви банк Агентство по страхованию вкладов
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