Дмитриев считает сильной позицию России на переговорах по Украине

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у России сильная позиция в переговорном процессе по украинскому урегулированию.

"Важно, что у России сильная позиция. Если у тебя слабая позиция, тебя хуже слышат. Поэтому, безусловно, очень важно иметь сильную позицию. Второе - очень важно, что всё-таки Россия настроена на мир. Но на наших условиях. Но, в принципе, это также очень важно, что, отстаивая наши интересы, мы настроены на позитивное движение вперёд", - заявил Дмитриев, выступая на марафоне общества "Знание" в понедельник.

Третьим важным аспектом в рамках переговорного процесса он назвал поиск компромиссов. "Потому что они (компромиссы - ИФ) должны быть, безусловно, в наших интересах. Но всегда нужно найти что-то, что менее значимо нам и более значимо для кого-то другого. И вот этот поиск различия в позициях, он очень важен", - сказал он.

Говоря о своих коллегах из США, Дмитриев отметил, что "там очень-очень много дезинформации".

"То есть они настроены во многом сразу сильно негативно. И как вот найти общий язык с людьми, которые настроены крайне негативно? Некоторые встречи у нас были: там некоторые люди, они трясутся, некоторые люди - сидят очень напряженно, то есть они смотрят на тебя как на врага. И, соответственно, донесение нашей позиции, донесение позиции президента оно, в принципе, даже с такими людьми возможно, просто до них нужно уметь достучаться", - сказал Дмитриев.