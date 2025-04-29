Российские военные уничтожили с вечера понедельника 91 украинский БПЛА

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 20:00 мск понедельника 91 украинского беспилотника, 40 нейтрализовано в ночь на вторник, 51 - накануне вечером.

Минувшей ночью российские военные сбили "11 БПЛА - над территорией Рязанской области, восемь БПЛА - над территорией Нижегородской области, семь БПЛА - над территорией Орловской области, четыре БПЛА - над территорией Республики Крым, четыре БПЛА - над акваторией Черного моря, два БПЛА - над территорией Московского региона, два БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Брянской области", говорится в сообщении.

Всего с 20:00 мск 28 апреля до 06:00 мск 29 апреля система ПВО уничтожила над территорией РФ 91 беспилотник ВСУ, большинство из них - 40 - над Курской областью.