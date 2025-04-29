Поиск

Российские военные уничтожили с вечера понедельника 91 украинский БПЛА

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 20:00 мск понедельника 91 украинского беспилотника, 40 нейтрализовано в ночь на вторник, 51 - накануне вечером.

Минувшей ночью российские военные сбили "11 БПЛА - над территорией Рязанской области, восемь БПЛА - над территорией Нижегородской области, семь БПЛА - над территорией Орловской области, четыре БПЛА - над территорией Республики Крым, четыре БПЛА - над акваторией Черного моря, два БПЛА - над территорией Московского региона, два БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Брянской области", говорится в сообщении.

Всего с 20:00 мск 28 апреля до 06:00 мск 29 апреля система ПВО уничтожила над территорией РФ 91 беспилотник ВСУ, большинство из них - 40 - над Курской областью.

Минобороны РФ беспилотники ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 51 беспилотника ВСУ

Аэропорт Перми закрыт до 4:00 из-за снегопада

Аэропорт Перми закрыт до 4:00 из-за снегопада

Что произошло за день: понедельник, 28 апреля

Песков назвал объявленное ко Дню Победы перемирие жестом доброй воли президента

Песков назвал объявленное ко Дню Победы перемирие жестом доброй воли президента

АСВ завершило расчеты с кредиторами Киви банка

АСВ завершило расчеты с кредиторами Киви банка

Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе

Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе

Оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ

Оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6278 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне113 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });