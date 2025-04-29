Обломки БПЛА упали на территорию музея-заповедника в Орловской области

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Музей-заповедник "Спасское-Лутовиново" в Мценском районе Орловской области временно приостановил работу из-за упавших на его территории обломков украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Один из вражеских БПЛА вчера вечером был сбит над территорией музея-заповедника "Спасское-Лутовиново". К счастью, его обломки упали на открытое пространство между домом-музеем И. С. Тургенева и оградой Тургеневского дуба. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали горение, ничего из наследия (...) писателя не пострадало", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что после обследования места происшествия и заключения об отсутствии угрозы жизни и здоровью людей музей снова будет работать в штатном режиме.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над Орловской областью было уничтожено семь БПЛА самолетного типа. Всего, начиная с 20:00 понедельника до 06:00 вторника, над регионом сбито 12 дронов.