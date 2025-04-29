Более 1 тыс. жителей Владимирской области обратились за матпомощью после ЧС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 1 тыс. жителей Киржачского района Владимирской области, чьё имущество пострадало в результате чрезвычайной ситуации из-за детонации боеприпасов, подали заявки на получение компенсационных выплат, сообщает пресс-служба областного правительства.

"1003 человека уже обратились за получением финансовой помощи, около половины из них её получили", - приводятся в сообщении слова советника губернатора Любови Кукушкиной.

По данным пресс-службы, для поддержки тех, чьи домовладения пострадали в результате ЧС, предусмотрены единовременные выплаты на каждого жителя зоны ЧС, независимо от причинённого ущерба, в размере 10 тыс. рублей, областные выплаты на семью в размере 75 тыс. рублей при частичной утрате предметов первой необходимости и 150 тыс. рублей - при полной. Кроме того, власти помогают с восстановлением пострадавшего жилья.

22 апреля на складе боеприпасов в воинской части, расположенной в Киржачском районе Владимирской области, из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами произошел взрыв с последующей детонацией. Пострадали четыре человека. Больших разрушений не зафиксировано. В районе был введен режим ЧС. Было принято решение провести эвакуацию воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков.

В ряде населенных пунктов района было отключено газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение. Несколько участков дорог были перекрыты для движения транспорта.

Затем режим чрезвычайной ситуации был снят в подавляющем большинстве населенных пунктов Киржачского района Владимирской области.