Таганский суд оштрафовал разработчика игр Blizzard и еще несколько компаний

Они оштрафованы за неисполнение обязанностей организаторов распространения информации

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал разработчика популярной компьютерной игры Warcraft - американскую компанию Blizzard - за нарушение правил распространения информации в интернете.

"Близард Интертеймент, Инк (Blizzard Entertainment, Inc) привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети "Интернет". Компании назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 600 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе суда.

За аналогичное правонарушение на 600 тысяч рублей также оштрафованы нидерландская игровая компания My.Games Venture Capital LTD, швейцарская HorseMen Technologies SA и крупнейший аукционный онлайн-портал Bidspirit.