Выборы президента Российской академии художеств пройдут в понедельник

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Выборы президента Российской академии художеств (РАХ) пройдут в рамках общего собрания членов академии в понедельник, среди претендентов на этот пост - внук Зураба Церетели Василий Церетели.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе РАХ, внеочередное общее собрание членов Российской академии художеств, где академики и выберут нового президента, назначено на 19 мая. Заседание и выборы пройдут в закрытом формате. Как ожидается, решение академиков будет озвучено по окончании заседания.

После кандидатуру выбранного академиками президента должно утвердить в должности правительство РФ.

С 1997 года президентом РАХ был скульптор Зураб Церетели, который скончался 22 апреля 2025 года. Решением президиума РАХ, с 29 апреля исполняющим обязанности президента академии был назначен вице-президент РАХ, внук Церетели Василий Церетели.

Василий Церетели - российский художник и арт-менеджер. Исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА). Член Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России и Ассоциации искусствоведов, а также член ИКОМ и CIMAM. Учился в Университете дизайна Parson School of Design и Высшей школе визуального искусства, которую окончил со степенью бакалавра изобразительных искусств.

Зураб Церетели - советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусства (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012). Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).

Российская академия художеств (РАХ) - государственная академия, основанная в 1992 году, объединяющая деятелей изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры, а также историков, критиков и теоретиков искусства и музейных работников.

РАХ является правопреемницей Академии художеств СССР, созданной в 1947 году на базе Всероссийской академии художеств.