Генпрокуратура вступила в дело о признании зернотрейдера "Родные поля" стратпредприятием

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы привлек Генпрокуратуру в качестве третьего лица в дело об оспаривании бывшим владельцем зернотрейдера ООО "Родные поля" (прежнее название - ООО "Торговый дом "РИФ"", 100% владеет Росимущество) Петром Ходыкиным решения ФАС о признании компании хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.

Об этом говорится в судебной картотеке.

На предварительном судебном заседании представитель ответчика ходатайствовал о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Генпрокуратуры России. Представитель заявителя возражал.

"Суд, совещаясь на месте, привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Генеральную прокуратуру РФ", - говорится в материалах дела.

Суд также отложил предварительное судебное заседание с правом перехода в основное судебное заседание на 26 мая.

Арбитражный суд Москвы в начале апреля принял исковое заявление Ходыкина, в котором он оспаривает решение ФАС о признании зернотрейдера "Родные поля" стратегическим предприятием. Мотивировка иска не раскрывается.

Кроме того, Ходыкин также требует признать незаконным решение УФАС по Ростовской области, принятое в августе 2017 года, об удовлетворении ходатайства ООО "ТД "РИФ"" о реорганизации в форме присоединения к нему ООО "Промэкспедиция".

Генпрокуратура 25 декабря 2024 года подала в Арбитражный суд Ростовской области иск к Ходыкину и ООО "Современные фонды недвижимости" о взыскании в доход государства 100% долей "Родных полей". ООО "Родные поля" полностью принадлежало комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду "Логистик" (владеет Петр Ходыкин , находится под управлением паевого инвестиционного фонда ООО "Современные фонды недвижимости"). Суд удовлетворил его 31 января 2025 года. Заседание прошло в закрытом режиме. С 5 февраля Росимущество владеет 100% долей компании.

Апелляция оставила в силе решение о передаче зернотрейдера "Родные поля" в доход государства. Как сообщал "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Мальбин (представитель экс-владельца компании Петра Ходыкина), Ходыкин планирует подавать кассационную жалобу.

По мнению Генпрокуратуры, договор от 14 марта 2018 года, по результатам исполнения которого образовано ООО "Торговый дом "РИФ"", является ничтожным из-за нарушения запрета на установление контроля офшорными юрисдикциями над стратегическими обществами. В 2022 году права на 100% долей предприятия получил Ходыкин .

"Поскольку доля ООО " Родные поля " на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, (...) оно является стратегическим хозяйственным обществом. В ходе надзора выявлено, что в нарушение закона группой лиц с участием офшорных компаний путем совершения многочисленных сделок над ООО установлен иностранный контроль, а конечным бенефициаром общества выступает гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин ", - говорилось в материалах суда со ссылкой на заявителя.

В то же время в компании оценивали фактическую долю на рынке в 18%, что позволяет не относить ее к стратегическим хозяйственным обществам.

Спустя два месяца после перехода компании Росимуществу зернотрейдер назначил нового директора, со 2 апреля им стал Александр Коновалов. На этой должности он сменил Марину Турянскую, возглавлявшую компанию с июня 2018 года.

ООО "Торговый дом "РИФ"" было создано для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке России и экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. В апреле 2024 года компания сменила название на ООО "Родные поля".

ТД "РИФ" много лет был лидером в экспорте российского зерна. Весной прошлого года у него возникли трудности с поставками, которые были вызваны задержками с выдачей фитосанитарных сертификатов или вообще отказами в них. В результате уже загруженные суда стояли в портах.

Согласно пояснению к бухгалтерской отчетности за 2024 год, в прошлом году "Родные поля" вынуждены были приостановить закупку сельхозпродукции в связи с претензиями Россельхознадзора, соответственно, был снижен объем реализованных товаров как на экспорт, так и на внутреннем рынке. В то же время увеличился объем выручки, полученной по договорам фрахта и оказания услуг по перевалке груза.

По итогам 2024 года зернотрейдер снизил чистую прибыль в 4,3 раза к уровню предыдущего года - до 5,552 млрд рублей, выручку - в 3,3 раза, до 98,617 млрд рублей.