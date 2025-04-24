В ЕК считают, что рано говорить о последствиях поездки Вучича в Москву 9 мая

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Еще рано обсуждать, какие последствия может иметь для Сербии предполагаемая поездка в Москву на празднование Дня Победы президента страны Александра Вучича, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье.

"Мы не говорим о том, что не будет никаких последствий. Но слишком рано их предвосхищать. Мы не спекулируем, когда речь идет о событии, которое произойдет 9 мая и о котором еще рано высказываться на этой стадии", - сказал он на брифинге.

Он подтвердил, что страны-кандидаты на членство в ЕС должны следовать внешнеполитическим директивам Брюсселя.

"Сербия - страна-кандидат на вступление в ЕС, и мы хотели бы рассчитывать, что она является надежным партнером относительно общих принципов, ценностей, безопасности и процветания. И нам нужно, чтобы Сербия была верна этому стратегическому направлению", - отметил Мерсье.

По его словам, ЕС предельно ясен со своими странами-партнерами в части того, что их отношения с Россией в условиях продолжающегося конфликта с Украиной не могут выстраиваться как обычно.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 14 апреля в Люксембурге по случаю заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила, что "любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве будет воспринято европейской стороной небезразлично".

Ранее СМИ со ссылкой на патриарха Сербского Порфирия сообщали, что Вучич приедет в Москву 9 мая на празднование Дня Победы "несмотря на ситуацию в Европе".