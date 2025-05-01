Очередь перед Крымским мостом сократилась до 710 машин

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Количество машин, ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту, к вечеру четверга сократилось до 710, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"20:00 (мск - ИФ). Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находится 710 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в час.

Очереди автомобилей перед Крымским мостом росли с утра четверга: к 8:00 по московскому времени в очереди находилось более 800 автомобилей, к 9:00 - более двух тысяч, а к 10:00 - свыше трех тысяч. Заметно уменьшаться очередь стала ближе к вечеру.

В Минтрансе РФ ранее сообщили, что на автоподходах к Крымскому мосту задействованы все посты ручного досмотра, ежечасно осматривают более 650 автомобилей.