Поиск

В Госдуму внесен проект закона о лишении дропперов свободы на срок до 6 лет

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов.

Соответствующий проект закона размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Согласно документу, поправки предлагаются в статью 187 Уголовного кодекса РФ ("Неправомерный оборот средств платежей") об ответственности для лиц, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам.

В РоссииВ Думу внесут проект о введении уголовной ответственности для дропперовВ Думу внесут проект о введении уголовной ответственности для дропперовЧитать подробнее

Согласно проекту поправок, за передачу личной банковской карты за вознаграждение в законопроекте предусмотрен штраф от 100 тысяч до 300 тысяч руб. или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет.

Аналогичное наказание предусматривается для клиентов банков, которые совершают незаконные операции с предоставленными им картами по указанию другого лица или в интересах другого лица.

Более строгая ответственность предусматривается за приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности карты лицами, не являющимися клиентами банка: штрафы от 300 тыс. до 1 млн руб., принудительные работы до четырех лет, лишение свободы сроком до шести лет с возможным налагаемым штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере дохода за период от года до двух лет.

Наиболее серьезная ответственность предусматривается за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков. Это наказывается принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Под неправомерной операцией, согласно проекту закона, предлагается понимать "совершенный с использованием электронного средства платежа перевод денежных средств, выдачу и (или) получение со счета наличных денежных средств, которые зачислены на банковский счет клиента оператора по переводу денежных средств без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований".

В примечании указывается, что лицо, впервые передавшее свои карты для правонарушений, предусмотренных проектом закона, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию и добровольно сообщило о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Linde хочет переложить вину за пожары на Амурском ГПЗ на качество работы российских строителей

Linde хочет переложить вину за пожары на Амурском ГПЗ на качество работы российских строителей

Вода в реке в тюменском городе Ишим за сутки поднялась еще на 26 см

В Дагестане задержана женщина, готовившая теракт у здания правоохранительных органов

Российские военные сбили за ночь 121 беспилотник ВСУ

Флот и силы ПВО отражают атаку на Севастополь, сбито более 10 БПЛА

Семь БПЛА уничтожено над Севастополем

Что произошло за день: четверг, 1 мая

1 мая возобновилось воздушное сообщение между Россией и Абхазией

МИД заявил, что Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года

В "Шереметьево" преступная группа из полицейских и таксистов похищала деньги у участников СВО

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6294 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });