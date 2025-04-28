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В Думу внесут проект о введении уголовной ответственности для дропперов

В Думу внесут проект о введении уголовной ответственности для дропперов
Фото: Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует внести в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом, одобренным в понедельник комиссией кабинета министров по законопроектной деятельности.

Согласно документу, поправки предлагаются в статью 187 Уголовного кодекса РФ ("Неправомерный оборот средств платежей") об ответственности для лиц, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам.

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Так, за передачу личной банковской карты за вознаграждение в законопроекте предусмотрен штраф от 100 тысяч до 300 тысяч руб. или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет.

Аналогичное наказание предусматривается для клиентов банков, которые совершают незаконные операции с предоставленными им картами по указанию другого лица или в интересах другого лица.

Более строгая ответственность предусматривается за приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности карты лицами, не являющимися клиентами банка: штрафы от 300 тыс. до 1 млн руб., принудительные работы до четырех лет, лишение свободы сроком до шести лет с возможным налагаемым штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере дохода за период от года до двух лет.

Наиболее серьезная ответственность предусматривается за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков. Это наказывается принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Под неправомерной операцией, согласно проекту закона, предлагается понимать "совершенный с использованием электронного средства платежа перевод денежных средств, выдачу и (или) получение со счета наличных денежных средств, которые зачислены на банковский счет клиента оператора по переводу денежных средств без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований".

В примечании также указывается, что лицо, впервые передавшее свои карты для правонарушений, предусмотренных проектом закона, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если "оно активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию и добровольно сообщило о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа.".

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