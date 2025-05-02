Развожаев сообщил об уничтожении за ночь более 50 дронов ВСУ на подлете к Севастополю

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили более 50 БПЛА на подлете к Севастополю за ночь, обошлось без повреждений, сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.

"По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, эта атака стала самой массированной на Севастополь в этом году.

О первых сбитых беспилотниках Развожаев сообщил после 02:00 по Москве, в городе почти на два часа - с 02:59 до 04:54 по московскому времени - объявляли воздушную тревогу, останавливалась работа морского транспорта. С 04:15 до 06:40 по Москве останавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Крымом было сбито 89 дронов ВСУ самолетного типа, еще 23 - над Черным морем.