Российские военные уничтожили в Черном море 10 морских дронов ВСУ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Десять морских дронов и быстроходный катер Willard ВСУ уничтожены ночью и утром в Черном море российскими военными, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

Еще два морских дрона ВСУ повреждены, говорится в его сообщении.

"С 09:00 до 10:00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказали в Минобороны.

Ранее в пятницу министерство сообщило, что за ночь российскими военными уничтожен 121 украинский беспилотник самолетного типа, в том числе 89 - над Крымом.