Песков назвал недопустимыми двусмысленные заявления Киева о перемирии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россия ждет четкой реакции Киева на предложение о перемирии 8-10 мая, а не двусмысленных заявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу" в субботу.

"Мы говорим, что в данном случае неуместны двусмысленные заявления в качестве ответа на инициативу российской стороны о перемирии на праздничные дни. Нужны четкие заявления, а главное - действия, направленные на деэскалацию конфликта", - сказал он, комментируя реакцию президента Украины Владимира Зеленского на российскую инициативу о перемирии.