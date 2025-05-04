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Нетаньяху проведет консультации с кабмином в связи с обстрелом аэропорта в Тель-Авиве

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье проведет консультации с руководителями силовых министерств страны в связи с ракетным обстрелом аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщает The Times of Israel.

Предполагается, что на совещании предстоит решить, как ответить на этот обстрел, проведенный йеменскоми хуситами. Один из рассматриваемых вариантов - удары по объектам хуситов в Йемене.

Ранее в воскресенье баллистическая ракета взорвалась на территории аэропорта имени Бен-Гуриона. Три человек получили ранения.

Израильская система ПРО, по данным СМИ, засекла ракету, но не смогла ее сбить. В сообщениях отмечается, что это первый случай, когда хуситам, периодически проводящим обстрелы Израиля, удалось поразить главный аэропорт этой страны.

Израиль Тель-Авив Биньямин Нетаньяху Йемен
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