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Российские авиакомпании не стали отменять рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

Российские авиакомпании не стали отменять рейсы в Тель-Авив после ракетного удара
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании Red Wings и "Азимут" продолжили выполнять пассажирские рейсы в аэропорт Тель-Авива, который ранее в воскресенье подвергся ракетному удару, свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Так, "Азимут" выполнил плановый рейс в Тель-Авив из Сочи: борт компании приземлился в столице Израиля в 19:13 по местному времени.

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Самолет Red Wings вылетел из подмосковного "Жуковского" в 17:32 мск, его посадка в Тель-Авиве ожидается в 22:46.

Другие российские авиакомпании не выполняют регулярные рейсы в Израиль.

Ранее в воскресенье запущенная йеменскими мятежниками-хуситами ракета взорвалась на территории аэропорта Тель-Авива, три человека получили ранения. Аэропорт приостанавливал работу, однако спустя час возобновил прием и отправку самолетов.

На фоне этих событий несколько иностранных авиакомпаний решили приостановить полеты в Тель-Авиве, сообщали израильские СМИ. В частности, Lufthansa и Air Europa отменили запланированные на воскресенье рейсы. Wizz Air отменила все рейсы в Израиль на ближайшие 48 часов. Несколько рейсов решили не выполнять Air France, Air Canada, Nippon Airways, British Airways, United Airlines и другие.

Азимут Израиль Тель-Авив Red Wings
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