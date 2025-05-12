Бронирования летнего отдыха в Крыму выросли на 44% за майские праздники

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Бронирования летнего отдыха в Крыму в первые две недели мая выросли на 44%, сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные платформы для отелей Travelline.

"В дни майских каникул россияне продолжали активно бронировать летний отдых в Крыму. По динамике спроса он заметно обгоняет Краснодарский край. Число бронирований Крыма за этот период выросло на 44% по сравнению с тем же периодом год назад. Среди самых востребованных курортов - Коктебель, который показывает почти двойной рост по сравнению с прошлым годом. Далее Евпатория (+76%), Ялта (+58%), Алушта (+45%), Судак (+43%), Феодосия (+36%). Хорошим спросом на лето пользуется также Севастополь: бронирования на июнь-июль выросли вдвое, на август - втрое", - говорится в сообщении.

Июнь-август в Крыму бронируется на 40-60% лучше, чем год назад, осенние месяцы показывают практически двойной прирост. В среднем летние цены на крымских курортах выросли на 20-30% и составляют 11,9-12,6 тыс. рублей за номер на двоих. Заметнее всего они подросли в Судаке (40%), Евпатории (30-35%).

Основной поток отдыхающих Крыму дают Москва и Московская область, на них приходится примерно 38% созданных броней. В лидерах также Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.

Как отмечают в РСТ, в Краснодарском крае рост бронирований заметно отстает от Крыма. Летние месяцы за последние две недели бронировались в среднем на 30-40% меньше, чем в то же время год назад. Рост идет в основном за счет Туапсе (+33%), Сириуса (+27%), Ейска (+16%) и Адлера (+4%). Кабардинка, Дивноморское, Анапа, Витязево показывают снижение на 30-60%, Сочи просел примерно на 20%, Геленджик на 17%.

"На фоне такого спроса летние цены стабилизировались, показывая средний рост не более 7%. Тем не менее они остаются выше крымских и составляют 13-15 тысяч рублей за номер", - подчеркивается в сообщении.