Росавиация сняла ограничения в аэропортах Шереметьево и Внуково

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В аэропортах Шереметьево и Внуково в 03:39 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал представитель в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, временные ограничения были введены ночью 6 мая в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. Аналогичные меры приняты в аэрогаванях Калуги, Саратова и Волгограда.