Кремль отметил, что национальные интересы России важнее цен на нефть

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть не могут повлиять на отношение России к ее национальным интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к ее национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, что снижение цен на нефть "подталкивает" Россию к урегулированию украинского конфликта.

На вопрос, как в Кремле оценивают снижение цен на нефть на российскую бюджетную экономику, Песков ответил: "Безусловно, международные цены на нефть – очень важный фактор и для бюджетообразования в нашей стране, в целом для российской экономики".

Он напомнил, что Россия давно работает в формате ОПЕК+ для удержания цен на оптимальном уровне. Излишне высокие и совсем низкие цены пагубно сказываются в целом на мировой экономике, отметил представитель Кремля.

"Поэтому здесь эта работа продолжается, мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой", - добавил Песков.