Путин призвал при возвращении иностранных инвесторов соблюсти баланс конкуренции и интересов компаний РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Возвращение на российский рынок иностранных инвесторов может способствовать развитию конкуренции, но не должно нарушать интересы российских компаний, особенно тех, которые инвестировали в свой бизнес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком.

Глава бизнес-объединения указал на необходимость защитить интересы российских производителей в случае возобновления деятельности иностранных инвесторов, ранее покинувших российский рынок: "С одной стороны, конкуренция всегда хорошо, она делает нас производительнее, сильнее и так далее. С другой стороны, мы считаем справедливым, чтобы именно национальные интересы российской экономики были приоритетом, абсолютным приоритетом при принятии любых управленческих решений в этой части".

"Я с вами согласен. Мы обязательно это обговорим, пообсуждаем, здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия", - заявил Путин.

Он отметил, что "анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов" становится "все более и более актуальным" для российского бизнеса.