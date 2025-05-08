Дмитриев заявил о начале возвращения западного бизнеса на российский рынок

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о том, что западный бизнес уже начал возвращаться на российский рынок.

Отвечая на вопрос журналистов, сохраняется ли прогноз о начале возврата западного бизнеса в Россию уже во втором квартале 2025 года, он сказал: "Думаю, прогноз сохраняется, и мы видим, что некоторые компании уже возвращаются. Просто это идет не особо публично. Но, безусловно, процесс уже идет".

На уточняющий вопрос об условиях для возврата западного бизнеса в РФ, Дмитриев отметил, что (правительство РФ) этим активно занимается. "Безусловно, не ставятся никакие барьеры, но приоритет, безусловно, российскому бизнесу", - сказал он.

Дмитриев отметил также, что многие западные компании остались в РФ. "Недавно я встречался более чем со 150 американскими компаниями, которые остались в России", - сказал спецпредставитель президента.

"Если кто-то ушел негативно (из России), правительство будет прорабатывать различные критерии, как относиться к таким компаниям", - заявил он.

"Я думаю, такие правила будут определены", - подчеркнул Дмитриев, добавив, что к ответственным партнерам, которые инвестируют в Россию, "РФ всегда очень позитивно относилась".