В Анапе перекрыли выезды к морю для всех машин, кроме спецтехники

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Анапе решили перекрыть все выезды к пляжам, въезжать туда сможет только спецтехника, которая задействована в очистке побережья от мазута, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Чтобы предотвратить бесконтрольное движение сторонних автомобилей по пляжам и не мешать работам по очистке береговой линии, в Анапе перекрывают практически все выезды к морю - для этого спецтехника делает рвы и перекрывает участки, которые можно использовать для несанкционированного выезда на пляж, бетонными блоками", - говорится в сообщении.

Также на закрытых въездах делают специальные валы из песка, которые при необходимости можно будет быстро убрать.

С 19 мая начали закрывать проезды к морю от Центрального пляжа Анапы до села Витязево. Часть из них уже перекрыта, остальные закроют в ближайшие дни. При этом несколько регулируемых мест заезда на пляжи для спецтехники оставят, добавили в оперштабе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.