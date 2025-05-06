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В Москве отметили высокую динамику контактов Ирана и США по иранской ядерной программе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Иран и США нацелены на достижение взаимоприемлемого результата в рамках переговоров о дальнейшей судьбе иранской ядерной программы, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Позиция администрации США состояла в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Именно в данном направлении, насколько можно судить, ведутся дискуссии в рамках ирано-американского непрямого диалога. Отмечаем высокую динамику этих контактов, это говорит о нацеленности обеих сторон на взаимоприемлемый результат. Со своей стороны готовы этому всячески способствовать, - об этом знают и в Тегеране, и в Вашингтоне", - сказала она.

"При прагматичном подходе, как представляется, при должном учете и тщательно выверенном балансе интересов, а также твердой опоре на международное право, такая искомая договоренность могла бы быть достигнута, а попытки обеспечить урегулирование вокруг иранской ядерной программы какими-либо иными способами, включая заведомо дискриминационные подходы, тем более применение военной силы, конечно, контрпродуктивны, нелегитимны; ведут исключительно к эскалации напряженности, а вот этого допустить нельзя", - отметила Захарова.

Она отметила, что имеет в виду применение военной силы и угрозы силы: "Они, конечно, контрпродуктивны, нелегитимны; ведут исключительно к эскалации направленности, а вот это допустить нельзя".

Захарова подчеркнула, что сотрудничество России и Ирана в сфере ядерной энергетики продуктивно и обе стороны всецело намерены продолжать это сотрудничество.

"Оно осуществляется в полном соответствии с требованиями ДНЯО, обеспечено всеми необходимыми мерами проверки со стороны МАГАТЭ", - подчеркнула Захарова.

ДНЯО МАГАТЭ Иран Мария Захарова США МИД
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