США прекратят диалог с Ираном, если не придут к хорошей сделке

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон прекратит переговоры с Тегераном, если осознает, что не сможет добиться хорошей сделки.

"Если переговоры в воскресенье не будут продуктивными, значит, они (иранская сторона - ИФ) не продолжат переговоры, и нам придется избрать другой путь", - сказал Уиткофф в интервью журналисту Мэттью Бойлу.

Уиткофф добавил, что Иран заверил американскую сторону в отсутствии намерения создать ядерную бомбу.

В воскресенье спецпосланник президента США, как ожидается, встретится в Омане с иранской стороной в рамках четвертого раунда непрямых переговоров Вашингтона и Тегерана.