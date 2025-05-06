В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля и Иванова сняты ограничения

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск сняты в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля и Иваново, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 06:06 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал представитель во вторник.

Ограничения действовали в течение двух часов.