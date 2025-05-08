Путин и Си Цзиньпин побеседовали перед началом переговоров с участием делегаций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались вдвоем "на ногах" перед началом переговоров с участием делегаций.

Путин и Си Цзиньпин пообщалась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, пока члены российской и китайской делегаций занимали свои места перед переговорами в узком составе.

Ранее в Кремле состоялась церемонии официальной встречи китайского лидера и началась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Китайский руководитель в четверг большую часть дня посвятит переговорам с российским коллегой, а в пятницу будет участвовать в торжествах, посвященных 80-летию Победы, на которых он будет главным зарубежным гостем.

Как рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры Путина и Си Цзиньпина начнутся в узком составе, который в принципе будет тоже достаточно многолюдным, с учетом численности китайской делегации.

Затем российско-китайский саммит продолжится в расширенном составе с участием членов правительств и глав крупнейших компаний. Далее запланировано принятие двух совместных заявлений, в том числе о глобальной стратегической стабильности, общение лидеров двух стран с прессой и официальный завтрак с участием делегаций.

Наиболее чувствительные и деликатные вопросы Путин и Си Цзиньпин обсудят во время чаепития с глазу на глаз, которое состоится по завершении всех официальных мероприятий. В последние годы такое неформальное общение присутствует на всех российско-китайских саммитах.