Путин заявил о близости подходов РФ и КНР по ключевым международным и региональным проблемам

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Подходы России и Китая совпадают или очень близки при рассмотрении как международных, так и региональных проблем, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"При рассмотрении ключевых международных и региональных проблем было подтверждено, что подходы России и Китая совпадают или очень близки", - сказал Путин.

"Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы в формировании более справедливого и демократического многополярного мироустройства", - подчеркнул глава государства.

Президент РФ напомнил, что в текущем году свое 80-летие отметит ООН. "Россия и Китай разделяют мнение, что ООН и ее Совет Безопасности должны и впредь играть центральную роль в мировых делах, а все вопросы глобальной и региональной повестки решать с опорой на Устав ООН, международное право и при обязательном учете интересов всех участников мирового сообщения и уважении их культурно-цивилизационного многообразия", - заключил Путин.