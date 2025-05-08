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Петербургский аэропорт "Пулково" вернулся к штатному режиму работы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Пулково" вернулся к штатному режиму работы, говорится в телеграм-канале ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

"В настоящее время аэропорт "Пулково" вернулся в штатную работу, все рейсы, принятые на запасной (аэродром - ИФ), отправлены по своим направлениям. (...) Ситуация нормализовалась, продолжаем работать по плану", - сообщил в телеграм-канале ВВСС главный операционный директор компании Андрей Дробович.

Ранее ряд СМИ сообщали, что 6 и 7 мая в столичных аэропортах фиксировались сбои в расписании. Некоторые рейсы были отменены, другие перенаправлены в регионы, включая Санкт-Петербург. "Пулково", как ранее сообщал аэропорт, принял 108 перенаправленных воздушных судов в качестве запасного аэродрома.

В Минтрансе также ранее заявляли, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с ограничениями воздушного движения в центральной части страны за последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру четверга. Росавиация также ожидает и стабилизации ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний.

Петербург Минтранс Пулково Росавиация
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