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Гендиректор оператора "Пулково" получил выговор из-за сбоя расписания в мае

Гендиректор оператора "Пулково" получил выговор из-за сбоя расписания в мае
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково") получил выговор из-за сбоя в работе аэропорта 6-7 мая, сообщила пресс-служба ВТБ, который является совладельцем ВВСС.

"По инициативе акционеров аэропорта проведено служебное расследование в связи с действиями ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), оператора аэропорта, в условиях внештатной ситуации. По результату расследования генеральному директору ВВСС объявлен выговор", - заявили в пресс-службе.

С 2019 ВВСС возглавляет Леонид Сергеев. До этого он работал в холдинге "Базовый элемент", в том числе с 2012 года был гендиректором "Базэл Аэро" (нынешнее название - "Аэродинамика", управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы).

С 6 по 7 мая в связи с вводившимися Росавиацией ограничениями воздушного движения аэропорт "Пулково", будучи запасным для московских аэропортов, столкнулся с повышенной нагрузкой по обслуживанию дополнительных рейсов. Это привело к неудобствам для пассажиров.

"Группа ВТБ, являющаяся одним из акционеров ВВСС, взяла на контроль исправление нарушений в организации приема воздушных судов и поручило менеджменту пересмотреть планы работы в аналогичных ситуациях с целью недопущения сбоев в приеме воздушных судов", - отметили в пресс-службе.

ВТБ Пулково Росавиация Леонид Сергеев ВВСС
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