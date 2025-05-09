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Минобороны РФ заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российская армия соблюдает режим прекращения огня и остается на ранее занятых позициях в зоне спецоперации, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы - с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - сказано в сообщении министерства.

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль 28 апреля.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорилось в официальном сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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