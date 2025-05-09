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Что произошло за день: пятница, 9 мая

Парад Победы, выступление Владимира Путина на параде на Красной площади, заявление Минобороны РФ о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия всегда будет бороться против нацизма, и правда на ее стороне, заявил Владимир Путин, выступая на параде на Красной площади. Он также сказал, что страна помнит уроки Второй Мировой войны и никогда не согласится с попытками исказить историю. Россия высоко ценит вклад союзнических армий в победу над нацизмом, заявил президент РФ.

- В Москве состоялся парад в честь 80-летия Победы. В нем приняли участие более 11,5 тысяч военнослужащих, в том числе более 1,5 тыс. участников специальной военной операции. По Красной площади прошли парадные расчеты из тринадцати стран.

- Путин в ходе официального приема в Кремле поблагодарил глав иностранных государств за решение посетить Москву 9 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом героизма приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо.

- Президент РФ после парада познакомился с командным составом военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области, и поблагодарил их.

- Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы через своих помощников.

- Россия зафиксировала более пяти тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, Вооруженные силы РФ зеркально реагируют на них, заявили в Минобороны. Российские военные подчеркивают, что соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне спецоперации.

- Два человека получили ранения при атаке дрона по зданию правительства Белгородской области. Это замгубернатора Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии.

- Nord Stream 2 AG заключила мировое соглашение с кредиторами, оно утверждено судом.

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