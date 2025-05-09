Вучич заявил, что Сербия надеется сохранить выгодные условия поставок "Газпрома"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Сербия надеется сохранить текущие выгодные условия поставок "Газпрома", долгосрочный контракт с которым скоро истекает, отметил президент страны Александр Вучич на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Жизненно важный вопрос - это вопрос снабжения газом. У нас до сих пор был долгосрочный контракт и у нас были очень хорошие условия. И вам спасибо за это. И мы надеемся, что у нас будет возможность сохранить и даже улучшить эти условия", - сказал он.

Путин со своей стороны отметил: "Локомотивом наших торгово- инвестиционных связей является энергетика. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии. Обеспечивая порядка 85% всех потребностей Сербии. По маршруту "Турецкий поток" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных Сербией объемов природного газа. Больше того, "Газпром" добавляет по просьбам сербских друзей объемы сверх контрактных обязательств. Надежность поставок создает условия для стабильной экономической деятельности в Сербии".

Поставки российского природного газа в регион начались в 1978 году. В настоящее время основной партнер "Газпрома" в Сербии - ГП "Сербиягаз". С 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту - через морской газопровод "Турецкий поток" и далее через Турцию и Болгарию.

В 2023 году потребление газа в стране составило 2,69 млрд куб. м - почти полностью оно было обеспечено за счет российских поставок.