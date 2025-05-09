Порядка 150 тыс. человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Казани

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Шествие "Бессмертного полка" состоялось в очном формате в Казани, его участниками стали порядка 150 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

К акции присоединился раис Татарстана Рустам Минниханов со своим сыном. Они несли в руках портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны.

Колонна прошла по центральным улицам Казани. Длина всего маршрута в столице Татарстана составила 2,1 км.

Шествие "Бессмертного полка" в Казани в предыдущие два года проводилось в онлайн-формате.