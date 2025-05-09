Более 1 млн человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Петербурге

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Петербург встретил 80-летние Дня Победы парадом и шествием "Бессмертного полка".

"Бессмертный полк" вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова, принявшего участие в шествии.

Он участвовал в шествии с портретами отца - Героя Великой Отечественной войны Дмитрия Беглова, прошедшего с боями Халхин-Гол, Финскую, Великую Отечественную и Японскую войны, и дяди - Героя Советского Союза Валентина Беглова, погибшего в 1945 году при взятии Бреслау.

"После перерыва народная акция вновь прошла в Петербурге в очном формате, собрав 1 миллион 100 тысяч человек. Участники шествия пронесли по главной улице города портреты своих родных из поколения победителей - воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.

Самым первым по Невскому проспекту проехал исторический автомобиль с Золотой звездой Города-Героя Ленинграда, присужденной в 1965 году. Награду поместили в специальный защитный футляр. Машину сопровождала рота почетного караула. Среди первых участников шли ветераны Великой Отечественной войны.

Вслед за ветеранами шли волонтеры Победы, которые несли увеличенную копию Знамени Победы. Знаменная группа пронесла десять штандартов фронтов Красной Армии, сражавшихся в годы войны. Честь нести растяжку "Бессмертный полк" доверили петербургским юнармейцам.

В шествии приняли участие ветераны специальной военной операции со своими семьями, почетные граждане города, представители общественных, религиозных и национально-культурных организаций.

В мероприятии принял участие председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

Кроме того, представители всех республик Советского Союза, существовавших в 1945 году, замыкали головную часть колонны а национальных убранствах.

Ранее на Дворцовой площади прошел военный парад, в полдень состоялся памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. По Невскому проспекту торжественно проехали ветераны на ретро-автомобилях.

Вечером на Дворцовой площади пройдет праздничная программа, которая завершится торжественным салютом в 22:00.