Путин поблагодарил Вучича за участие в торжествах в Москве

Президент Сербии Александр Вучич перед началом парада Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего сербского коллегу Александра Вучича за то, что тот приехал в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы искренне ценим, что в столь знаменательный день восьмидесятилетия великой Победы вы с нами в Москве принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях, хотя знаю, что вас пытались отговаривать и создавали определенные логистические проблемы, но, тем не менее, вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим", - сказал он на встрече с Вучичем.

Президент РФ подчеркнул: "Мы ценим независимый, суверенный курс Сербии в международных делах".

7 мая сообщалось, что полет президента Сербии был сопряжен со сложностями, поскольку власти Латвии и Литвы запретили самолету Вучичу пересекать их воздушное пространство. Борт совершил вынужденную посадку в Баку.

Ранее член Еврокомиссии по расширению ЕС Марта Кос заявила, что планы Вучича по посещению парада в Москве будут иметь последствия для переговоров Сербии о вступлении в Евросоюз.