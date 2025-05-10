К поездке Трампа в страны Персидского залива: чего ждать от переговоров?

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - На следующей неделе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится саммит президента США Дональда Трампа с руководителями стран Персидского залива. О том, какие вопросы предстоит обсудить на этой встрече в верхах и какие ожидаются результаты, беседует наш политический обозреватель Вячеслав Терехов с доцентом Центра исследований стран Персидского залива при Катарском университете Николаем Кожановым.

Чего ждать от саммита?

Корр.: Судя по официальным заявлениям, повестка саммита достаточно обширна: там и положение на Ближнем Востоке в целом, и в более узком плане - в районе Персидского залива. Можно ли выделить из них наиболее актуальную тему?

Кожанов: Хочу сразу заметить, что программа пребывания президента США в этом регионе не предусматривает только участие в саммите. Он проведет переговоры со всеми основными игроками стран Персидского залива, в том числе и в Абу-Даби и Дохе. Кроме того, во время встречи президента Трампа с руководством Саудовской Аравии не исключается, что помимо региональных и двусторонних отношений будет затронута и возможность организации в столице Саудовской Аравии переговорной площадки для российско-американской встречи в верхах.

Следует подчеркнуть, что впервые в новейшей истории именно арабские монархии Персидского залива, а не традиционные игроки, такие, как Египет, Ирак, Сирия или даже Иран, играют ключевую роль в региональных делах и далеко не всегда идут в фарватере американской внешней политики. Без учета их позиций сейчас уже невозможно обсуждать ситуацию на всем Ближнем Востоке. Исходя из этого, можно с уверенностью утверждать, что повестка визита Трампа будет максимально направлена на обсуждение региональных проблем, включая как минимум две ключевые группы вопросов: во-первых, развитие ситуации в Красном море, отношения с хуситами и Ираном; во-вторых, ситуацию в Газе и вокруг нее.

Разумеется, обойти вниманием сирийский вопрос участники саммита также не смогут, однако очевидно, что он будет отодвинут на второй план. Более того, объем помощи, которую Саудовская Аравия и Катар готовы предоставить новому сирийскому режиму, в значительной степени будет зависеть от того, какую позицию в отношении Сирии займет нынешняя администрация США. В этой связи от Трампа, вероятно, потребуют большей определенности в этом вопросе.

Наряду с вышеупомянутым, наибольшее внимание, безусловно, будет уделено двум темам: отношениям арабских монархий Персидского залива с Израилем и перспективам развития ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Хочет ли Трампа войны с Ираном?

Корр.: Остановимся на проблемах отношений США и Ирана.

Кожанов: Во-первых, ясно, что участники саммита предложат Трампу уточнить его цели в отношении Ирана, а точнее, прояснить, есть ли вероятность войны с Ираном и насколько возможно достижение договоренностей. Громкая воинственная риторика американского президента может оказаться не более чем бравадой. В последнее время в заявлениях американцев все больше просматривается тенденция к сдержанности: Трамп явно войны не хочет, а угрожающая лексика используется скорее как инструмент психологического давления. Нежелание Америки воевать определяется тем, что нанесение ударов по Ирану без последующего наземного вторжения вряд ли сможет эффективно остановить ядерную программу Тегерана. Напротив, это скорее подтолкнет Иран к ускорению разработки ядерного оружия. В регионе широко распространено мнение, что Иран уже находится на финальном этапе создания такого потенциала, и при принятии политического решения до завершения работ могут остаться лишь считанные месяцы.

При этом обсуждение американской линии в отношении Ирана неизбежно затронет и позицию Израиля, играющего важную роль в формировании регионального баланса и взглядов Вашингтона на ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке. В частности, открытым остается вопрос насколько Трамп будет готов поддержать израильский удар по ядерным объектам Ирана, понимая, что этот шаг не решит проблему ядерной программы, приведет к дальнейшей эскалации конфликта в регионе, возможному созданию Тегераном ядерного оружия, и едва ли будет поддержан международным сообществом. И второе. Региону самому придется определиться и сформулировать перед Трампом свою позицию по Ирану в случае дальнейшего ухудшения ситуации вокруг Ирана. Здесь не все так однозначно. Несмотря на то, что формально арабские монархии Персидского залива не заинтересованы в эскалации конфликта, но и деятельность Ирана у них не находит поддержки. Подписанный некоторое время назад документ о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном кроме восстановления дипотношений между двумя странами дал Эр-Рияду очень мало: хуситы более не обстреливают саудовскую нефтяную инфраструктуру, но и их поддержка со стороны Тегерана не прекратилась. Впрочем, недавно заключенная сделка между хуситами и американцами свидетельствует о готовности Тегерана снизить накал конфронтационности в регионе. "Экономика сопротивления" Ирана требует мира!

Корр.: Не является ли это соглашение свидетельством того, что американо-иранские переговоры движутся в направлении достижения взаимной договоренности?

Кожанов: Конечно, нельзя исключить именно этого. Дело в том, что с обеих сторон – Ирана и США – есть заинтересованность, по разным причинам, в достижении договоренности. Ирану разрядка отношений с США важна, хотя бы с точки зрения состояния их экономики. Так называемая "экономика сопротивления" Ирана стала давать сбои. В стране накопились структурные проблемы, которые не решались десятилетиями, и они дают о себе знать. И не обращать на них внимания уже просто нельзя. Однако в условиях санкционного давления решить хотя бы часть из них не представляется возможным. К тому же, надо понимать, что Иран менее чем за год потерял свои десятилетиями создаваемые политические активы на Ближнем Востоке. На этом фоне продолжение активного конфликта с Израилем и США - не в интересах Ирана. Более того, для передачи -прижизненной или посмертной - власти от нынешнего Верховного лидера Ирана к его преемнику нужна более-менее спокойная обстановка, а ее нет.

США – Иран: назад, к старым договоренностям!

Кожанов: Что касается позиции Вашингтона, для администрации Дональда Трампа ключевым приоритетом становится устранение иранской проблемы с международной повестки. Это необходимо, чтобы сосредоточить усилия на стратегически более значимом для США направлении — нормализации и перераспределении отношений с Китаем. Иранский вопрос воспринимается как нежелательный отвлекающий фактор, который ограничивает маневренность американской дипломатии в других направлениях.

Безусловно, Трамп нуждается в дипломатических успехах, которые могли бы быть представлены как победы его внешнеполитического курса. В американском истеблишменте, судя по всему, произошло определённое "протрезвление": первоначальная уверенность в том, что Иран удастся принудить к кардинальному пересмотру своей ядерной стратегии, сменилась пониманием, что гибкость Тегерана имеет пределы. На этом фоне на повестку дня выходит вопрос не столько о возвращении к прежней ядерной сделке, сколько о возможности заключения новой договорённости с параметрами, близкими к тем, что были предусмотрены в соглашении 2015 года.

В этом контексте односторонний выход Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) сегодня всё чаще рассматривается как иллюстрация того, как политический импульс или каприз конкретного лидера может привести, если не к катастрофе, то как минимум к долгосрочной проблеме, осложнившей региональную и глобальную стабильность.

Проблема нефти станет на саммите важнейшей

Корр.: Вернемся к переговорам Трампа в Эр-Рияде.

Кожанов: Конечно, в Эр-Рияде значительную часть дискуссии будет занимать проблема нефти. Что касается состояния нефтяного рынка, то решение, которое было недавно принято ОПЕК+ о наращивании добычи, показало, что страны ОПЕК+ услышали Трампа в вопросе необходимости поддержания разумных цен на нефть. Разумных, конечно, с точки зрения Америки, то есть более низких. Но, с моей точки зрения, это скорее был жест доброй воли саудовцев, и сейчас они воспользуются возможностью в более серьезном ключе обсудить проблему регулирования рынка нефти.

Что касается их собственных интересов, то цены на нефть находятся значительно ниже того порога безубыточности, который заложен в саудовский бюджет, и эту ситуацию саудиты уже чувствуют: бизнес и саудовские деловые компании очень громко жалуются на состояние экономики страны.

Надо принимать во внимание, что основной приток новых баррелей нефти на рынок ожидается от стран за пределами ОПЕК, в том числе, если не в первую очередь, от тех же Соединенных Штатов. Сами американцы являются определенной угрозой для поддержания того ценового коридора, который необходим самим саудовцам. Возможно, будет проявлена попытка вернуться к какому-то варианту координации действий, хотя координация, даже с точки зрения технической, достаточно сложна.

Будет обсуждаться и наращивание взаимных инвестиций, и присутствие Китая на внутреннем рынке Саудовской Аравии. Этот вопрос, я думаю, будет обсуждаться по инициативе США достаточно подробно.

Таким образом, видим, что повестка саммита будет насыщенной, а позиции сторон достаточно различны.

Корр.: Вопрос по Газе будет обсуждаться в варианте "возьмите их к себе"?

Кожанов: Конечно, Газа будет стоять на повестке дня, но эта проблема достаточно противоречива, и она тесно связана с необходимостью нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Корр.: Будет обсуждаться проблема расширения "авраамовых соглашений"?

Кожанов: Вопрос о расширении "Соглашений Авраама" — серии договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020–2021 годах, — безусловно, станет одним из элементов повестки предстоящих переговоров. Хотя ближневосточная политика нынешней американской администрации пока не приобрела окончательно очерченных контуров, уже сейчас можно утверждать, что приоритетными направлениями для США остаются борьба с терроризмом, обеспечение безопасности Израиля и продвижение процесса нормализации его отношений с арабскими странами.

С этой точки зрения возрождение и институциональное укрепление "Соглашений Авраама" будет рассматриваться как один из ключевых инструментов региональной стабилизации. Особое внимание, скорее всего, будет уделено перспективам установления официальных дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией — шагу, способному изменить расстановку сил на Ближнем Востоке и укрепить американо-арабский альянс в регионе.

Кроме того, не останутся без внимания и вопросы создания новых региональных транспортных и логистических коридоров, включая инфраструктурные проекты, способные связать страны Залива, Леванта и Восточного Средиземноморья. Эти инициативы воспринимаются в Вашингтоне как стратегические элементы экономической интеграции.

Корр.: Вопрос о Газе. Будет ли Трамп настаивать, чтобы арабские страны взяли палестинцев из Газы к себе?

Кожанов: Я думаю, что настолько буквально слова Трампа понимать не стоит. Это, скорее, обращение к консервативной части Израиля. Ясно, что выселить одномоментно население оттуда невозможно. Речь скорее идет о долгосрочных планах. Надо понимать, что принц Саудовской Аравии, например, сам очень далек от внимания к палестинскому вопросу: он ему явно не очень интересен, а скорее даже является "костью в горле", потому что мешает проводить свою политику. Конечно, он вынужден ориентироваться на взгляды арабской улицы, но в тоже время активно видно, что внутри Саудовской Аравии яркой поддержки палестинского вопроса не существует. Можно сказать, что эта проблема в Саудовской Аравии вообще не подлежит обсуждению. Фактом является, например, что носить "арафатовку" в Саудовской Аравии, насколько говорят люди, часто бывающие там, не приветствуется. Вопрос статуса Газы, конечно, будет обсуждаться, но явно не в разрезе "заберите всех палестинцев".