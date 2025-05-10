Ряду регионов выделят 1 млрд руб. на создание образовательно-производственных кластеров

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на создание в регионах в 2025 году 13 образовательно-производственных кластеров, главная цель которых - подготовка квалифицированных кадров в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает в субботу правительство РФ.

"Субсидии на создание кластеров предназначены для Донецкой Народной Республики, Ингушетии, Крыма, Луганской Народной Республики, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской, Херсонской областей, а также Севастополя и Еврейской автономной области", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Говоря о принятом решении на заседании правительства 30 апреля, Мишустин отметил, что с момента запуска федерального проекта "Профессионалитет" в 2022 году он быстро стал востребованным, в первую очередь у бизнеса.

"Сегодня на базе колледжей в большинстве регионов страны сформированы и успешно работают 370 кластеров с участием более 2 тыс. отраслевых компаний, куда затем придут выпускники. А их капиталовложения в проект уже превысили 6 млрд рублей", - приводятся слова премьера в сообщении.

Мишустин добавил, что в текущих условиях финансирование на создание новых образовательно-производственных кластеров в 13 регионах станет ощутимым подспорьем для этих территорий, чтобы там могли подготовить нужные для своей экономики и социальной сферы квалифицированные кадры и привлекать к сотрудничеству и образовательному процессу потенциальных работодателей.

Обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет" правительству поручил президент по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками. Она состоялась в декабре 2023 года.

На сегодняшний день федеральный проект "Профессионалитет" входит в состав нового национального проекта "Молодежь и дети".