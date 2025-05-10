Песков назвал пустым делом попытки напугать Россию новыми санкциями

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россию не испугать очередными европейскими санкциями, она научилась минимизировать их последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с вами привыкли уже к санкциям, и мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия и так далее. Мы этому научились. Поэтому пугать нас этими санкциями дело пустое, а то, что они места себе не находят - это их проблемы, скорее", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Так Песков прокомментировал очередные европейские заявления о давлении на Россию и введение новых британских антироссийских санкций.

Отрывок интервью опубликован в телеграм-канале журналиста.