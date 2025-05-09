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Лондон объявит о санкциях в отношении ста нефтяных танкеров, используемых РФ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В пятницу, 9 мая против "теневого флота" России будет применен крупнейший в истории пакет санкций, говорится в сообщении на сайте кабинета министров Великобритании.

"Правительство введет санкции против 100 нефтяных танкеров, которые составляют основную часть теневого флота Путина и перевезли грузов на сумму более $24 млрд с начала 2024 года", - сообщил кабинет.

Как ожидается, о санкциях объявит британский премьер Кир Стармер на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF), который состоится в Осло.

В пятницу участники саммита могут заявить об усилении партнерства JEF с Украиной.

"Это окажет дальнейшую поддержку украинским вооруженным силам посредством интенсивных учений, повышения оперативной совместимости между военными платформами и усиления поддержки в борьбе с дезинформацией, а также позволит странам JEF перенять боевой опыт вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении кабмина.

В Объединенный экспедиционный корпус входят 10 стран: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Великобритания.

Великобритания
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