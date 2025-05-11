Президент РФ не исключил продления прекращение огня на Украине

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россия, объявляя майское перемирие, также передавала на Запад сигналы, что не исключает возможности продления его сроков после анализа ситуации 7-10 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, искренне ищут пути к урегулированию и нашу позицию по прекращению перемирия на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия, но, разумеется, после анализа того, что произойдет в эти несколько дней", - сказал он журналистам.

При этом Путин посетовал, что "киевские власти, вы сами это видите прекрасно, вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня".

"Более того, после объявления нашего предложения, а это произошло, как вы помните 5 мая текущего года, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовали 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства. Одновременно были применены 45 безэкипажных катеров в Черном море", - добавил российский президент.