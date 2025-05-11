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Военные зафиксировали 14 043 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины свыше 14 тысяч раз нарушили режим прекращения огня, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, в том числе, 62 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник осуществил 9918 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

"Всего зафиксировано 14043 нарушения режима прекращения огня", - заявили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что российские войска с 00:00 8 мая по московскому времени до 00:00 11 мая соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях в зоне специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, с 00:00 8 мая российскими подразделениями ПВО сбито 58 украинских беспилотников самолетного типа вне зоны проведения специальной военной операции.

"В этих условиях Вооруженные силы РФ зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима", - заявили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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