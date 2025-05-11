Дума рассмотрит проект закона об аресте в РФ имущества находящихся за границей нарушителей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законопроекта об усилении административной ответственности для находящихся за рубежом нарушителей законов РФ.

"На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

По его словам, за совершение гражданами за пределами России правонарушений, направленных против интересов страны, предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей. В том числе, за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики, дискредитацию вооруженных сил РФ, злоупотребление свободой слова и распространение фейков, несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

Для того, чтобы нарушители не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества, сообщил председатель Госдумы.

Он напомнил, что в апреле был принят федеральный закон, который позволяет проводить судебное разбирательство без участия подсудимого в отношении иноагентов и тех, кто бежал из страны, в случае совершения ими противоправных действий из-за рубежа по 20 уголовным статьям.

Как заявил Володин, "находясь за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против нашей страны, ее суверенитета и безопасности, должны за них отвечать по законам Российской Федерации".