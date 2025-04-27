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Володин сообщил о повышении контроля за деятельностью иноагентов в мае

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В мае вступит в силу закон, повышающий контроль за деятельностью иноагентов, а также выехавших из страны правонарушителей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил в своем телеграм-канале, что, в частности, со 2 мая расширяются основания для признания иностранными агентами: теперь к ним будут относить в том числе лиц, которые помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России, и вовлекают граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности.

"Предатели, скрывшиеся за рубежом, не смогут уйти от правосудия: судебное разбирательство будут проводить без их участия по 20 уголовным статьям (закон вступил в силу 21 апреля). Этот комплекс мер направлен на защиту суверенитета нашей страны", - написал Володин.

По его словам, кроме того, с 15 мая заработает ряд норм по противодействию мошенничеству: кредитные организации будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

С 30 мая вступит в силу закон, усиливающий защиту персональных данных, добавил Володин. Так, кратно вырастут штрафы за утечку личной информации граждан, а для компаний, допустивших такое нарушение повторно, они станут оборотными и составят до 3% выручки.

"Введение серьезной ответственности поможет решить эту проблему, и, как следствие, эффективнее бороться и с кибермошенничеством", - считает председатель Госдумы.

Вячеслав Володин
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