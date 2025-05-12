Мирный житель ранен в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атаки украинского дрона ранен мирный житель в Борисовском районе.

"В результате очередного удара дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района ранен мирный житель. В Томаровскую районную больницу доставлен мужчина в тяжёлом состоянии с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в Валуйском округе пострадал подросток, находившийся в машине. 17-летнего парня с осколочным ранением ноги госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.