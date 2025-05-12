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Что случилось этой ночью: понедельник, 12 мая

Освобождение американского заложника ХАМАС, прогресс на переговорах США и КНР в Женеве, задержание министра транспорта Бурятии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп сообщил об освобождении американского заложника ХАМАС Эдана Александера. По словам президента США, это стало возможным благодаря усилиям посредников - Катара и Египта.

- Министр финансов США Скотт Бессент заявил о прогрессе на торговых китайско-американских переговорах в Женеве. Детали он пообещал сообщить 12 мая. Китайский вице-премьер Хэ Лифэн назвал переговоры "откровенными, содержательными и продуктивными".

- Житель белгородского села Богун-Городок получил серьезные ранения в результате атаки дрона ВСУ. В тяжелом состоянии его доставили в районную больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Министра транспорта Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции, сообщило региональное правительство со ссылкой на зампреда Вячеслава Сухорукова. Он отметил, что правительство Бурятии взаимодействовало с правоохранительными органами по данному делу.

- Президент США объявил, что подпишет указ, направленный на снижение стоимости отпускаемых по рецепту лекарств на 30-80%. Это позволит "в разы сократить расходы граждан на здравоохранение", отметил Трамп.

- Конгрессмен Ричи Торрес потребовал начать расследование на фоне сообщений о том, что администрация Трампа планирует принять в подарок от королевской семьи Катара Boeing-747-8 стоимостью $400 млн, сообщил Axios.

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