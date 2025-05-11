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Подросток ранен при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона в Валуйском округе.

"Движущийся автомобиль атакован вражеским FPV-дроном в селе Борки Валуйского округа. Пострадал подросток, находившийся в машине. 17-летнего парня с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков отметил, что автомобиль получил повреждения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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