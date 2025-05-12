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Глава Минтранса Бурятии задержан по делу о коррупции

Глава Минтранса Бурятии задержан по делу о коррупции
Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министр транспорта Бурятии Александр Гоге задержан по обвинению в коррупции, сообщает региональное правительство со ссылкой на зампреда Вячеслава Сухорукова.

"Мы его (задержания) ждали, взаимодействовали, но оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность - это та работа, которая требует тишины. И, соответственно, говорить о том, как это все готовится, как происходит, как анализируются материалы, как по крупицам собираются доказательства, это не нужно", - приводятся в сообщении слова Сухорукова.

Зампред отметил, что правительство Бурятии взаимодействовало с правоохранительными органами по данному делу.

О деталях уголовного дела пока не сообщается.

Вячеслав Сухоруков Бурятия Александр Гоге
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