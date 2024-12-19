Путин потребовал равных условий по выплатам для всех защитников РФ, включая экс-вагнеровцев

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что все защитники России, в том числе бывшие сотрудники ЧВК "Вагнер", должны быть поставлены в равные условия в вопросах выплат и получения соответствующего статуса.

"Конечно, я все время об этом говорю, в том числе с руководством фонда "Защитники Отечества". В этом состоит моя позиция - никто не должен быть поставлен в разные условия из защитников интересов страны. Все, в том числе ЧВК "Вагнер", должны быть поставлены в равные условия", - сказал Путин на встрече с волонтерами и сотрудниками Общероссийского общественного движения "Народный Фронт", "За Россию" и ПАО "Ростелеком", работавшими в колл-центре программы "Итоги года".

Соответствующий вопрос задал в ходе этого общения один из бывших сотрудников группы "Вагнер", получивший травму по зрению во время СВО. Он обратился к президенту с просьбой о том, чтобы и выплаты, и статус ветеранов применялись, в том числе, и к бывшим сотрудникам этой группы.

Путин объяснил, что проблемы возникли в связи с тем, что прежнее руководство группы не оформляло индивидуальные контракты с сотрудниками. "Поэтому у вас не возникло никаких юридических отношений с государством. Там были - и то устные - договоренности часто с командирами ваших подразделений. Даже и с ними не было письменного контракта, а если и были, то это были договоры с командиром, а не с каждым конкретным лицом. И в отношении этого лица у государства, как бы даже не по вине государства, не возникало никаких обязательств. В этом проблема", - сказал Путин.

И добавил: "Но все равно, какие бы проблемы не были, все-таки люди, которые сражались за Родину, должны быть поставлены в равные условия с теми, кто это делал рядом с вами плечо к плечу. Какая разница для государства? Никакой. Я с вами полностью согласен и буду настаивать на том, чтобы министерство обороны довело это до конца".

"И передайте мужикам вашим, ребятам передайте - отношение такое же должно быть, у меня, во всяком случае, точно такое же отношение, как ко всем - и к мобилизованным, и к добровольцам, и к тем, кто контракты заключает. Не должно быть разницы, разного подхода со стороны государства", - сказал президент РФ.

Он признал, что не так просто устранить проблемы юридического характера, но министерство обороны пообещало сделать все зависящее от ведомства.