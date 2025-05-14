Кремль сообщит, если Путин проведет встречу с бразильским коллегой

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал сообщить в случае появления в графике главы государства Владимира Путина в среду контакта с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

"Проинформируем", - заявил он "Интерфаксу" в ответ на соответствующий вопрос.

Согласно сообщениям СМИ, ранее да Силва, который находился с визитом в Китае, пообещал вернуться в Москву, чтобы попросить Путина отправиться на переговоры с Украиной в Стамбул.

В российских авиаслужбах в среду "Интерфаксу" сообщили, что самолет бразильских ВВС, который используется для перевозки правительственных делегаций, приземлился в Москве.

"Самолет A330-243 ВВС Бразилии совершил посадку во Внуково около получаса назад. Самолет выполнял рейс из Пекина, сегодня же запланирован его вылет в столицу Бразилии", - сказал собеседник агентства.